Порт у Новоросійську був під атакою морських дронів

https://racurs.ua/ua/n196923-port-u-novorosiysku-buv-pid-atakou-morskyh-droniv.html

Ракурс

У ніч на 3 липня безпілотні катери атакували російське причорноморське місто Новоросійськ. Як пишуть російські телеграм-канали, вулиці поблизу набережної перекривали, у місті лунала тривога. У Новоросійську розташована база Чорноморського флоту росії.

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Місцева влада просила жителів міста не підходити до вікон та сховатися в кімнаті, вікна якої не виходять на море або в приміщеннях без вікон і з суцільними стінами.

Раніше мер Новоросійська Кравченко попередив про небезпеку атаки безекіпажних катерів, вулиці поблизу набережної перекрили, у місті лунала тривога.

У Новоросійську відбивають атаку безекіпажних катерів. Прошу зберігати спокій, дотримуватись заходів безпеки, залишатися в безпечних місцях. Не перебувайте на відкритому просторі біля моря, — писала місцева влада о 3 ночі.

Місцеві телеграм-канали писали, що вибухи з боку моря тривали понад 30 хвилин.