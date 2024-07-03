Макрон объединился с левыми, чтобы не дать ультраправым победить во втором туре выборов

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Ракурс

Понад 200 кандидатів від центристського блоку Емманюеля Макрона і лівих відмовилися від участі у другому турі парламентських виборів у Франції, щоб спробувати не дати ультраправим отримати абсолютну більшість у парламенті.

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Politico та AFP повідомляють, що щонайменше 214 кандидатів, які пройшли до другого туру дострокових парламентських виборів у Франції, до вечора вівторка, 2 липня, зняли свої кандидатури. Так вчинили кандидати від центристського блоку «Разом за Республіку» чинного президента країни Емманюеля Макрона і лівої коаліції «Новий народний фронт».

Мета центристів і лівих — не забирати один в одного голоси в другому турі, щоб спробувати завадити ультраправим із «Національного об'єднання» (RN) Марін Ле Пен отримати абсолютну більшість у новому парламенті країни. Абсолютною більшістю буде щонайменше 289 із 577 депутатських крісел. Другий тур виборів призначено на 7 липня.

У першому турі, який відбувся 30 червня в умовах високої явки, «Національне об'єднання» разом із союзниками набрало 33,15% голосів, ліві — 28%, а блок Макрона — 20%. При цьому визначилися володарі тільки 76 мандатів, які набрали у своїх округах понад 50% голосів (39 із них — представники RN). Це означає, що другий тур пройде в 501 виборчому окрузі, і в 306 з них до нього вийшло одразу по три кандидати — майже завжди це представники трьох згаданих головних передвиборчих блоків.

Тому і Макрон, і лідери лівих закликали своїх соратників, які посіли в цих округах треті місця, знятися, щоб популярніші суперники кандидатів від «Національного об'єднання» мали більше шансів перемогти їх.

Зрештою французи вирішуватимуть, прислухаючись до своєї совісті, а не до рекомендацій. Однак суто математично ризик того, що RN отримає абсолютну більшість, знижується, — сказав один із радників президента Франції.

Коли Макрон оголошував дострокові парламентські вибори, то сподівався, що його політична сила буде головним спаринг-партнером ультраправих. Але все одразу пішло не за сценарієм французького президента. Замість змагання правих і ліберал-центристів французи отримали жорстке протистояння між правими і лівими. Політичне літо у Франції обіцяє бути спекотним.