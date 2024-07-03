Колишній нардеп Андрій Деркач та «слуга народу» Олександр Дубінський могли підтримувати зв’язок із ГРУ РФ, готуючи прес-конференції з метою дискредитації влади України.

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Про це повідомляє видання «Цензор.нет» з посиланням на протокол допиту свідка, який є у розпорядженні видання.

Зазначається, що, свідок, який відбуває покарання за ст. 111 (держзрада), стверджує, що був посередником між Деркачем та ГРУ. За його словами, він виїздив до росії для підготовки зустрічей Деркача та керівництва ГРУ.

20 листопада 2019 року Деркач та Дубінський провели пресконференцію «Новые факты о международной коррупции, Бурисме и схеме доведения Украины до банкротства».

Свідок заявив, що:

за декілька тижнів до цього Дубінський відвідав Санкт-Петербург, де зустрівся з кураторами від Головного управління Генштабу ЗС РФ. За словами свідка, Деркач сам йому повідомив, що позивний Дубінського — «Буратіно»;

прес-конференції, які проводили Деркач, Дубінський та колишній прокурор Костянтин Кулик проводилися з метою дискредитації влади України та Джо Байдена, як кандидата у президенти США;

у період з 2019 по 2022 роки передав Деркачу від 10 до 15 млн дол. за співпрацю з ГРУ РФ. На його думку, ці кошти Деркач також передавав Дубінському та Кулику.

Дубінський на своїй Фейсбук-сторінці вже відреагував на цю новину, опублікувавши відповідне відеозвернення.

Допит цей — постріл у ногу самому слідству, т. к. чітко показує, що «свідок» — жодних свідчень дати не може, тому що дає показання з чужих слів, — заявив Дубінський.