Российские обстрелы привели к многочисленным пожарам, фото: ГСЧС

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У Херсонській області ворожі обстріли спричинили 27 пожеж за добу.

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Про це сьогодні, 4 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.

В результаті:

горили вісім житлових будинків та 10 господарчих споруд;

сталися 13 пожеж сухостою загальною площею 22,68 га;

сталася пожежа на пшеничному полі на площі 1 га.