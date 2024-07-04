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Российские обстрелы привели к многочисленным пожарам, фото: ГСЧС
На Херсонщине из-за российских обстрелов за сутки вспыхнули 27 пожаров (ФОТО)https://racurs.ua/n196970-na-hersonschine-iz-za-rossiyskih-obstrelov-za-sutki-vspyhnuli-27-pojarov-foto.htmlРакурс
У Херсонській області ворожі обстріли спричинили 27 пожеж за добу.
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Про це сьогодні, 4 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.
В результаті:
- горили вісім житлових будинків та 10 господарчих споруд;
- сталися 13 пожеж сухостою загальною площею 22,68 га;
- сталася пожежа на пшеничному полі на площі 1 га.
Повторні ворожі атаки та палюче сонце не завадили рятувальникам виконати свою роботу та загасити пожежі, — зазначають у відомстві.
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