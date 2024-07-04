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Російські обстріли призвели до численних пожеж, фото: ДСНС

На Херсонщині через російські обстріли за добу спалахнули 27 пожеж (ФОТО)

4 лип 2024, 14:34
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У Херсонській області ворожі обстріли спричинили 27 пожеж за добу.


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Про це сьогодні, 4 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.

В результаті:

  • горили вісім житлових будинків та 10 господарчих споруд;
  • сталися 13 пожеж сухостою загальною площею 22,68 га;
  • сталася пожежа на пшеничному полі на площі 1 га.

Повторні ворожі атаки та палюче сонце не завадили рятувальникам виконати свою роботу та загасити пожежі, — зазначають у відомстві.

Російські обстріли призвели до численних пожеж, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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