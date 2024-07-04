Російські обстріли призвели до численних пожеж, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n196970-na-hersonschyni-cherez-rosiyski-obstrily-za-dobu-spalahnuly-27-pojej-foto.html

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У Херсонській області ворожі обстріли спричинили 27 пожеж за добу.

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Про це сьогодні, 4 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.

В результаті:

горили вісім житлових будинків та 10 господарчих споруд;

сталися 13 пожеж сухостою загальною площею 22,68 га;

сталася пожежа на пшеничному полі на площі 1 га.