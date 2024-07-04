Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n196969-14-brygad-rezervu-stoyat-bez-zbroyi-zelenskyy.html

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Україна наразі має 14 неукомплектованих бригад, оскільки необхідна зброя досі не надійшла від західних партнерів. Тому про контрнаступ сьогодні мова не йде — ЗСУ спочатку повинні утримати фронт.

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Про це в інтерв’ю агентству Bloomberg заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання, коли закінчиться «патова ситуація» на фронті.

Зеленський зауважив, що ситуація на фронті не патова, але проблемна — її можна вирішити, за наявності необхідної кількості зброї та інструментів.

У нас є бажання (контрнаступу — ред.), а інструменти не прийшли, як то кажуть, — зазначив він. — Тобто у нас стоять бригади без зброї, у нас стоять резерви, у нас стоїть 14 неукомплектованих бригад, у яких немає відповідної зброї. Зброї, за яку вже голосували, про яку говорили. Пакети мають приходити, але вони йдуть, на жаль, повільно.

За словами Зеленського, «найбільша трагедія цієї війни» полягає в тому, що між рішенням про надання допомоги Україні та реальним фактом «ми маємо дуже, дуже, дуже довге очікування».

Джерело: Bloomberg