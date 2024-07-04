Зеленский прокомментировал упреки о влиянии Ермака. Фото:

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про великий вплив глави Офісу президента Андрія Єрмака.

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Глава держави вважає Єрмака одним з найпотужніших менеджерів у своїй команді та називає повідомлення про надто великий вплив керівника ОП дезінформацією. Зеленський запевняє, що Єрмак «робить те, що говорю йому я». Про це він заявив в інтерв’ю для видання Bloomberg.

Все це працює, щоб атакувати мене. росія запускала дуже багато різної дезінформації, що не я вирішую, а вирішують якісь тіньові люди. Що президент не контролює партію або не має впливу на тих чи інших міністрів тощо. Я не хочу мати вплив. Є закон. Я президент згідно з українським законодавством. Єрмак — потужний менеджер. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я, і він виконує ці завдання, — зазначив президент.

Зеленський додав, що «бити по команді президента» є стратегією тих, хто ним не задоволений. А всі спроби знищення його — це один із планів окупації України.

Глава держави впевнений, що, якщо президент буде слабким, то у ворогів буде «можливість відірвати від України половину території». й зупинити її вступ до Європейського Союзу.

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак відхрестився від свого кума народного депутата Миколи Тищенка після конфлікту парламентаря з добровольцем у Дніпрі.

Джерело: Bloomberg