Германия передала Украине третий ЗРК Patriot

https://racurs.ua/n197001-tretiy-zrk-patriot-iz-germanii-pribyl-v-ukrainu.html

Ракурс

В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини.

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Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет, заяив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.

Перші два ЗРК Patriot та боєприпаси до них Німеччина передала Україні 2023 року.

Передачу Україні третьої системи Patriot, а також установок IRIS-T, Gepard, ракет та боєприпасів анонсував 11 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Раніше Білий дім підтвердив, що нові ракети Patriot пріоритетно прямуватимуть в Україну.

Україна часто пов’язує загибель людей та територіальні завоювання росії з нестачею боєприпасів та ракет ППО, викликаною затримками у наданні західної військової допомоги.