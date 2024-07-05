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Шпион, сливавший ФСБ пароли блокпостов на Днепропетровщине, получил 15 лет тюрьмы

Шпион, сливавший ФСБ пароли блокпостов на Днепропетровщине, получил 15 лет тюрьмы

5 июл 2024, 14:11
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Чоловік зливав ФСБ рф паролі блокпостів на Дніпропетровщині. Завдяки СБУ на 15 років сів ще один зрадник.


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31-річний мешканець Юр’ївського району на початку повномасштабної війни працював у підрозділі ДСНС. А паралельно — на рашистів. За завданням ворога він шпигував за пунктами найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони, а також зливав ФСБ паролі блокпостів на час комендантської години.

Окупанти планували бойові операції, у тому числі із залученням диверсійно-розвідувальних груп. СБУ затримала зрадника у березні 2022 року.

За матеріалами Служби суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Источник: Ракурс


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