Шпион, сливавший ФСБ пароли блокпостов на Днепропетровщине, получил 15 лет тюрьмы

https://racurs.ua/n197004-shpion-slivavshiy-fsb-paroli-blokpostov-na-dnepropetrovschine-poluchil-15-let-turmy.html

Ракурс

Чоловік зливав ФСБ рф паролі блокпостів на Дніпропетровщині. Завдяки СБУ на 15 років сів ще один зрадник.

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31-річний мешканець Юр’ївського району на початку повномасштабної війни працював у підрозділі ДСНС. А паралельно — на рашистів. За завданням ворога він шпигував за пунктами найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони, а також зливав ФСБ паролі блокпостів на час комендантської години.

Окупанти планували бойові операції, у тому числі із залученням диверсійно-розвідувальних груп. СБУ затримала зрадника у березні 2022 року.

За матеріалами Служби суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.