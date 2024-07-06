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Ракурс
Байден и Зеленский могут провести встречу на саммите НАТО в Вашингтоне

Байден и Зеленский могут провести встречу на саммите НАТО в Вашингтоне

6 июл 2024, 18:10
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Джо Байден може зустрітися з Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні, який запланований на 9—11 липня.


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Адміністрація США працює над організацію зустрічей Байдена з кожним з лідерів країн-союзників. Про це повідомив представник Білого дому.

Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг казав, що підтримка України буде найнагальнішим питанням саміту. У НАТО анонсували, що Київ може отримати ще більше засобів ППО.

Зеленський зустрічався з Байденом двічі у червні — у Франції під час відзначення річниці висадки десанту союзників у Нормандії та у Римі під час саміту G7.

Источник: Ракурс


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