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Ракурс
Байден і Зеленський можуть провести зустріч під час саміту НАТО у Вашингтоні

Байден і Зеленський можуть провести зустріч під час саміту НАТО у Вашингтоні

6 лип 2024, 18:10
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Джо Байден може зустрітися з Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні, який запланований на 9—11 липня.


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Адміністрація США працює над організацію зустрічей Байдена з кожним з лідерів країн-союзників. Про це повідомив представник Білого дому.

Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг казав, що підтримка України буде найнагальнішим питанням саміту. У НАТО анонсували, що Київ може отримати ще більше засобів ППО.

Зеленський зустрічався з Байденом двічі у червні — у Франції під час відзначення річниці висадки десанту союзників у Нормандії та у Римі під час саміту G7.

Джерело: Ракурс


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