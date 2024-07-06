Байден і Зеленський можуть провести зустріч під час саміту НАТО у Вашингтоні

https://racurs.ua/ua/n197043-bayden-i-zelenskyy-mojut-provesty-zustrich-pid-chas-samitu-nato-u-vashyngtoni.html

Ракурс

Джо Байден може зустрітися з Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні, який запланований на 9—11 липня.

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Адміністрація США працює над організацію зустрічей Байдена з кожним з лідерів країн-союзників. Про це повідомив представник Білого дому.

Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг казав, що підтримка України буде найнагальнішим питанням саміту. У НАТО анонсували, що Київ може отримати ще більше засобів ППО.

Зеленський зустрічався з Байденом двічі у червні — у Франції під час відзначення річниці висадки десанту союзників у Нормандії та у Римі під час саміту G7.