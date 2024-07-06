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Я тот парень, который остановил путина - Байден
Я тот парень, который остановил путина — Байденhttps://racurs.ua/n197044-ya-tot-paren-kotoryy-ostanovil-putina-bayden.htmlРакурс
Президент США Джо Байден назвав себе тим, хто «зупинив путіна».
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Я той хлопець, який згуртував НАТО. Ніхто не думав, що я можу його розширити. Я той хлопець, який зупинив путіна. Ніхто не думав, що це може статися. Я той хлопець, який разом з AUKUS розробив південно-тихоокеанську ініціативу. Я той хлопець, який об'єднав 50 країн — не лише у Європі, а й за її межами, аби допомогти Україні, — сказав Байден в інтервʼю ABC News.
Він наполягає на тому, що перебуває у хорошій формі та зможе перемогти Трампа на президентських виборах.
Президент США також заявив, що «не впорався» під час дебатів з Дональдом Трампом минулого тижня, втім продовжуватиме боротьбу за переобрання.
В інтерв’ю ABC News очільник Білого дому запевнив, що здатен керувати США ще чотири роки і відповів критикам, які закликають його вийти з президентських перегонів проти Трампа.
Послухайте, якби Господь Всемогутній зійшов і сказав: «Джо, зійди з перегонів», я б зійшов з перегонів. Але Господь Всемогутній не зійде. Я знову балотуюся, тому що я думаю, що я найкраще розумію, що потрібно зробити, щоб вивести цю країну на абсолютно новий рівень, — зазначив Байден.
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