Я той хлопець, який зупинив путіна, - Байден

https://racurs.ua/ua/n197044-ya-toy-hlopec-yakyy-zupynyv-putina-bayden.html

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Президент США Джо Байден назвав себе тим, хто «зупинив путіна».

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Я той хлопець, який згуртував НАТО. Ніхто не думав, що я можу його розширити. Я той хлопець, який зупинив путіна. Ніхто не думав, що це може статися. Я той хлопець, який разом з AUKUS розробив південно-тихоокеанську ініціативу. Я той хлопець, який об'єднав 50 країн — не лише у Європі, а й за її межами, аби допомогти Україні, — сказав Байден в інтервʼю ABC News.

Він наполягає на тому, що перебуває у хорошій формі та зможе перемогти Трампа на президентських виборах.

Президент США також заявив, що «не впорався» під час дебатів з Дональдом Трампом минулого тижня, втім продовжуватиме боротьбу за переобрання.

В інтерв’ю ABC News очільник Білого дому запевнив, що здатен керувати США ще чотири роки і відповів критикам, які закликають його вийти з президентських перегонів проти Трампа.