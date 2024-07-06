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Ракурс
Эту игру можно играть вдвоем - в Ростовской области ввели график отключения света

Эту игру можно играть вдвоем — в Ростовской области ввели график отключения света

6 июл 2024, 21:58
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У Ростовській області рф запровадили графік відключення світла.


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На території Ростовської області введено графік (узгоджений з Міністерством промисловості та енергетики регіону) тимчасового відключення споживання.

Як пишуть місцеві ЗМІ, жителі другий день скаржаться на відсутність електроенергії в різних районах Ростова: не працюють світлофори, а вдома неможливо зігріти їжу і включити кондиціонер.

У росії бідкалися, що у ніч на 6 липня дрони ЗСУ нібито атакували три райони у Краснодарському краї: горіли дві нафтобази, пошкоджено вежу мобільного зв’язку.

Источник: Ракурс


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