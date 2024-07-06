Цю гру можна грати удвох - у Ростовській області рф запровадили графік відключення світла

https://racurs.ua/ua/n197051-cu-gru-mojna-graty-udvoh-u-rostovskiy-oblasti-rf-zaprovadyly-grafik-vidkluchennya-svitla.html

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У Ростовській області рф запровадили графік відключення світла.

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На території Ростовської області введено графік (узгоджений з Міністерством промисловості та енергетики регіону) тимчасового відключення споживання.

Як пишуть місцеві ЗМІ, жителі другий день скаржаться на відсутність електроенергії в різних районах Ростова: не працюють світлофори, а вдома неможливо зігріти їжу і включити кондиціонер.

У росії бідкалися, що у ніч на 6 липня дрони ЗСУ нібито атакували три райони у Краснодарському краї: горіли дві нафтобази, пошкоджено вежу мобільного зв’язку.