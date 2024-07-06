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Ракурс
Винуватцем масштабної ДТП на Рівненщині міг бути водій автоцистерни - фото з місця трагедії

Винуватцем масштабної ДТП на Рівненщині міг бути водій автоцистерни — фото з місця трагедії

6 лип 2024, 21:37
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Винуватцем ДТП на Рівненщині міг бути водій автоцистерни.


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Прокуратура повідомила, що він виїхав на зустрічну смугу і врізався в мікроавтобус із людьми.

У телемарафоні Єдині новини увечері 6 липня повідомили, що колесо вантажівки могло розлетітися через технічний стан. Слідчі нібито забрали його на експертизу з місця події.

Загинули водії автоцистерни і Mercedes Sprinter, а також 12 пасажирів, серед яких 6-річний хлопчик. За життя ще однієї жінки борються лікарі.

Президент Зеленський висловив співчуття всім рідним та близьким загиблих.

Джерело: Ракурс


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