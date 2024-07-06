Найбільше росіяни атакували 6 липня на Покровському, Лиманському та Курахівському напрямках

https://racurs.ua/ua/n197049-naybilshe-rosiyany-atakuvaly-6-lypnya-na-pokrovskomu-lymanskomu-ta-kurahivskomu-napryamkah.html

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На фронті 6 липня відбулося 83 зіткнення, ворог зосереджує наступальні дії на трьох напрямках.

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Генштаб Збройних сил України повідомив, що на Лиманському напрямку за день армія росії здійснила 13 атак на українські позиції поблизу Невського, Макіївки, Греківки, Тернів та Торського.

На Торецькому напрямку російські військові, за підтримки авіації, сім разів намагалися проводити штурми поблизу Торецька, Залізного, Північного та Нью-Йорка. В районі Нью-Йорка триває бій.

На Покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили вже 26 спроб витіснити українських захисників із займаних позицій.

Бої тривають в районах Юр’ївки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Калинового, Лозуватського, Прогреса, Новоселівки Першої, Євгенівки, Яснобродівки та Карлівки. Вісім бойових зіткнень тривали станом на 17.00. Також ворог завдав авіаударів в районах Олександрополя та Новоселівки Першої.

Продовжуються бої на Курахівському напрямку. Наразі українські захисники відбили десять атак окупаційної армії, противник концентрує зусилля у районі Костянтинівки та Парасковіївки. Окупанти бомбардували КАБами райони Костянтинівки і Катеринівки.