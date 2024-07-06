Орбан розповів, що розмовляв з путіним три години і їхня зустріч готувалася в таємниці

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розповів про подробиці своєї нещодавньої поїздки до Москви на зустріч із диктатором росії владіміром путіним.

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В інтерв’ю кореспонденту швейцарської газети Weltwohe Орбан заявив, що його поїздка до росії, здійснена за два дні після візиту до Києва, готувалася в таємниці.

Я відправив таємне повідомлення міністру закордонних справ, що він має щось організувати. Тому що телекомунікації перебувають під повним прослуховуванням інших «серйозних хлопців». І я намагався максимально тримати це в секреті, — заявив Орбан.

За його словами, інформація про візит до росії просочилася лише у той момент, коли Угорщина попросила Польщу надати дозвіл на проліт свого військового літака через її територію.

Орбан сказав, що його переговори з путіним тривали близько трьох годин, і під час зустрічі він поставив путіну три питання:

як він ставиться до існуючих пропозицій щодо закінчення війни в Україні?

чи готовий він до тимчасового припинення вогню?

як він уявляє собі архітектуру безпеки в Європі після закінчення конфлікту?

За словами угорського прем'єра, путін відповів, що «справжні переговори не можуть розпочатися без участі обох сторін».

Тобто все, що ми робимо без нього, нічого не означає. Що цілком логічно, — заявив Орбан.

путін також сказав Орбану, що не «відчуває оптимізму щодо можливості тимчасового перемир’я», і ​​він буцімто має план щодо становища в Європі після війни.

Наразі Угорщина обіймає посаду голови Європейської ради. Представники Європейського союзу засудили візит Орбана до Москви і заявили, що він не має повноважень вести переговори з путіним від імені ЄС.