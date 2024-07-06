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Ракурс
Динаміка кількості бойових зіткнень з 1 травня

Динаміка кількості бойових зіткнень продовжує зростати з 1 травня

6 лип 2024, 20:24
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Динаміка кількості бойових зіткнень з 1 травня цього року продовжує зростати.


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Середньодобове число зіткнень в травні було 122.1, в червні 124.5, а за липень вже 160.4.

У Deep State зауважили, що на початку червня відбулося падіння інтенсивності, але під кінець місяця динаміка суттєво зросла. Так за 1−10 червня в середньому було 101.6 за добу, за 11−20 червня вже 125.8, а от за 21−30 червня виросло до 146.2.

Активізація в кінці минулого місяця пов’язана з початком боїв за Торецьк та Нью-Йорк. Ріст і сталість зіткнень у травні відповідно з початком кацапського наступу на Харківщині.

Джерело: Ракурс


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