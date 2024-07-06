На двох уражених "Іскандерами" українських аеродромах росіянам підсунули макети літаків та ЗРК

https://racurs.ua/ua/n197046-na-dvoh-urajenyh-iskanderamy-ukrayinskyh-aerodromah-rosiyanam-pidsunuly-makety-litakiv-ta-zrk.html

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На двох уражених «Іскандерами» українських аеродромах росіянам підсунули макети літаків та ЗРК.

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Головком Повітряних сил Микола Олещук повідомив сьогодні, що 3 липня на аеродромі Долгінцеве (Кривий Ріг) та 6 липня у районі «Южноє" (Одещина) особовим складом Повітряних сил успішно проведено заходи з пасивної оборони.

Іншими словами, росіяни вдарили по макетах. Олещук проілюстрував два ворожих удари «Іскандерами-М» відео, знятому з російських розвідувальних БпЛА.