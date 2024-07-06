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Ракурс
На двох уражених "Іскандерами" українських аеродромах росіянам підсунули макети літаків та ЗРК

На двох уражених «Іскандерами» українських аеродромах росіянам підсунули макети літаків та ЗРК

6 лип 2024, 20:16
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На двох уражених «Іскандерами» українських аеродромах росіянам підсунули макети літаків та ЗРК.


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Головком Повітряних сил Микола Олещук повідомив сьогодні, що 3 липня на аеродромі Долгінцеве (Кривий Ріг) та 6 липня у районі «Южноє" (Одещина) особовим складом Повітряних сил успішно проведено заходи з пасивної оборони.

Іншими словами, росіяни вдарили по макетах. Олещук проілюстрував два ворожих удари «Іскандерами-М» відео, знятому з російських розвідувальних БпЛА.

Дякую усім, хто допомагає із якісними макетами літаків та ЗРК. У ворога стало менше «Іскандерів», а макети ще підвезуть, — написав генерал-лейтенант Олещук.

Джерело: Ракурс


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