У росії помер брат Подоляка, який служив у ГРУ

https://racurs.ua/ua/n197045-u-rosiyi-pomer-brat-podolyaka-yakyy-slujyv-u-gru.html

Ракурс

У росії помер брат радника керівника офісу президента України Михайла Подоляка Володимир Подоляк, який служив у Головному розвідувальному управлінні рф.

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Про це повідомляє російський опозиційний канал SOTA з посиланням на твітер-акаунт KIU. Russian Officers killed in Ukraine, який відстежує смерть російських військових на війні з Україною.

Володимир Михайлович Подоляк, російський полковник у відставці та старший брат радника президента України Михайла Подоляка, помер 19 травня 2024 року у віці 59 років. Обставини його смерті невідомі. Росіяни публічно про це не повідомили, — йдеться в дописі.

За цими даними, факт смерті Подоляка-старшого підтверджується й відкритою московським нотаріусом спадковою справою, пише «Новинарня».

З медалі на фотографії роблять висновок про те, що Володимир Подоляк служив у російській розвідці.

Також на могилі розміщено вінок «Від колективу ЦПС» — Центру підготовки фахівців ГРУ (Головного розвідувального управління).

У 2019 році Володимир Подоляк, за перевіреними даними російського видання «Вот так», був прописаний у Москві за адресою військової частини 22177, розташованій на вулиці Народного ополчення, 50. Це так звана «Консерваторія» — Військова академія міноборони рф, де готують військових дипломатів та офіцерів ГРУ.

У 2021 році радник керівника ОП Андрія Єрмака, політолог Михайло Подоляк визнавав, що його брат — «давно звичайний військовий пенсіонер» і живе в росії «десь з 1986 чи 1987 року». Зв’язки з братом Михайло Подоляк, за його словами, майже не підтримував.