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На двух пораженных "Искандерами" украинских аэродромах рашистам подсунули макеты самолетов и ЗРК

На двух пораженных «Искандерами» украинских аэродромах рашистам подсунули макеты самолетов и ЗРК

6 июл 2024, 20:16
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На двох уражених «Іскандерами» українських аеродромах росіянам підсунули макети літаків та ЗРК.


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Головком Повітряних сил Микола Олещук повідомив сьогодні, що 3 липня на аеродромі Долгінцеве (Кривий Ріг) та 6 липня у районі «Южноє" (Одещина) особовим складом Повітряних сил успішно проведено заходи з пасивної оборони.

Іншими словами, росіяни вдарили по макетах. Олещук проілюстрував два ворожих удари «Іскандерами-М» відео, знятому з російських розвідувальних БпЛА.

Дякую усім, хто допомагає із якісними макетами літаків та ЗРК. У ворога стало менше «Іскандерів», а макети ще підвезуть, — написав генерал-лейтенант Олещук.

Источник: Ракурс


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