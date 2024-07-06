На двух пораженных "Искандерами" украинских аэродромах рашистам подсунули макеты самолетов и ЗРК

https://racurs.ua/n197046-na-dvuh-porajennyh-iskanderami-ukrainskih-aerodromah-rashistam-podsunuli-makety-samoletov-i-zrk.html

Ракурс

На двох уражених «Іскандерами» українських аеродромах росіянам підсунули макети літаків та ЗРК.

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Головком Повітряних сил Микола Олещук повідомив сьогодні, що 3 липня на аеродромі Долгінцеве (Кривий Ріг) та 6 липня у районі «Южноє" (Одещина) особовим складом Повітряних сил успішно проведено заходи з пасивної оборони.

Іншими словами, росіяни вдарили по макетах. Олещук проілюстрував два ворожих удари «Іскандерами-М» відео, знятому з російських розвідувальних БпЛА.