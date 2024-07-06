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На двух пораженных "Искандерами" украинских аэродромах рашистам подсунули макеты самолетов и ЗРК
На двух пораженных «Искандерами» украинских аэродромах рашистам подсунули макеты самолетов и ЗРКhttps://racurs.ua/n197046-na-dvuh-porajennyh-iskanderami-ukrainskih-aerodromah-rashistam-podsunuli-makety-samoletov-i-zrk.htmlРакурс
На двох уражених «Іскандерами» українських аеродромах росіянам підсунули макети літаків та ЗРК.
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Головком Повітряних сил Микола Олещук повідомив сьогодні, що 3 липня на аеродромі Долгінцеве (Кривий Ріг) та 6 липня у районі «Южноє" (Одещина) особовим складом Повітряних сил успішно проведено заходи з пасивної оборони.
Іншими словами, росіяни вдарили по макетах. Олещук проілюстрував два ворожих удари «Іскандерами-М» відео, знятому з російських розвідувальних БпЛА.
Дякую усім, хто допомагає із якісними макетами літаків та ЗРК. У ворога стало менше «Іскандерів», а макети ще підвезуть, — написав генерал-лейтенант Олещук.
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