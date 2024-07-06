Виновником масштабного ДТП в Ровенской области мог быть водитель автоцистерны - фото с места трагедии

https://racurs.ua/n197050-vinovnikom-masshtabnogo-dtp-v-rovenskoy-oblasti-mog-byt-voditel-avtocisterny-foto-s-mesta-tragedii.html

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Винуватцем ДТП на Рівненщині міг бути водій автоцистерни.

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Прокуратура повідомила, що він виїхав на зустрічну смугу і врізався в мікроавтобус із людьми.

У телемарафоні Єдині новини увечері 6 липня повідомили, що колесо вантажівки могло розлетітися через технічний стан. Слідчі нібито забрали його на експертизу з місця події.

Загинули водії автоцистерни і Mercedes Sprinter, а також 12 пасажирів, серед яких 6-річний хлопчик. За життя ще однієї жінки борються лікарі.

Президент Зеленський висловив співчуття всім рідним та близьким загиблих.