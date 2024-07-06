Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Виновником масштабного ДТП в Ровенской области мог быть водитель автоцистерны - фото с места трагедии

Виновником масштабного ДТП в Ровенской области мог быть водитель автоцистерны — фото с места трагедии

6 июл 2024, 21:37
999

Винуватцем ДТП на Рівненщині міг бути водій автоцистерни.


.

Прокуратура повідомила, що він виїхав на зустрічну смугу і врізався в мікроавтобус із людьми.

У телемарафоні Єдині новини увечері 6 липня повідомили, що колесо вантажівки могло розлетітися через технічний стан. Слідчі нібито забрали його на експертизу з місця події.

Загинули водії автоцистерни і Mercedes Sprinter, а також 12 пасажирів, серед яких 6-річний хлопчик. За життя ще однієї жінки борються лікарі.

Президент Зеленський висловив співчуття всім рідним та близьким загиблих.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров