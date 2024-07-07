Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото:

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Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, ймовірно, хоче підірвати європейську підтримку України.

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Орбан продовжує презентувати себе як потенційного посередника для припинення війни в Україні, попри відмову російського диктатора володимира путіна від посередництва чи серйозних переговорів. Не виключено, що лідер Угорщини прагне переключити увагу Заходу на можливі мирні переговори щодо війни рф проти України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, 5 липня в Newsweek була опублікована стаття угорського прем'єра, де він звинуватив НАТО у виборі конфлікту, а не миру. Орбан наголошував, що Альянс створювався саме для підтримки миру.

Зусилля Орбана підштовхнути до переговорів, ймовірно, є частиною його поточних зусиль перемістити європейський фокус на дискусії про мирні переговори, а не на дискусії про військову підтримку України, — зазначають в ISW.

Фахівці Інституту вказують, що Орбан постійно намагається підривати зусилля Євросоюзу щодо надання військової допомоги Україні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після візитів до Києва та Москви заявив, що позиції обох сторін стосовно розв’язаної росією кровопролитної війни «є дуже далекими».