Виктор Орбан прибыл в Китай с миротворческой миссией. Фото: Х

https://racurs.ua/n197084-orban-pribyl-v-kitay-s-mirotvorcheskoy-missiey-foto.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Китаю.

.

Його літак вже приземлився у Пекіні. Глава угорського уряду заявив, що відвідав Китайську Народну Республіку зі своєю «мирною» місією. Угорський прем'єр оприлюднив світлину після приземлення в аеропорту китайської столиці у соціальній мережі X.

Мирна місія 3.0. Пекін, — зазначив він.

Ймовірно, Орбан мав на увазі свою так звану мирну ініціативу щодо завершення війни росії проти України.

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що 8 липня у лідера КНР Сі Цзіньпіна запланована зустріч з Орбаном. За інформацією Xinhua, вона відбудеться для поглибленого спілкування «з питань, що становлять взаємний інтерес».

Нагадаємо, на минулому тижні Віктор Орбан відвідав Київ і зустрівся із Володимиром Зеленським, після цього угорський прем'єр вирушив до москви для зустрічі із російським диктатором володимиром путіним. Після цього він заявив, що позиції сторін «дуже далекі одна від одної».

В Американському інституті вивчення війни вважають, що зусилля Орбана підштовхнути сторони конфлікту до переговорів, ймовірно, є частиною його поточних зусиль перемістити європейський фокус на дискусії про мирні переговори, а не на дискусії про військову підтримку України.

Джерело: Xinhua