Последствия попадания в больницу «Охматдет». Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n197126-v-ohmatdet-popala-rossiyskaya-raketa-glava-monitoringovoy-missii-oon.html

Ракурс

Російська ракета влучила по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня.

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Аналіз відеозапису та висновки, зроблені на місці інциденту, вказують" на високу ймовірність того, що дитяча лікарня зазнала прямого влучення", а не пошкодження внаслідок перехоплення ракети. Про це заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини Даніель Белл, передає Reuters.

Вона також наголосила, що її команда не може зробити остаточного висновку, однак, ймовірно, що ракету запустила саме росія.

Крім того, Белл назвала вчорашню атаку по дитячій лікарні «однією з найбільш кричущих атак, які ми бачили з початку повномасштабного вторгнення» в лютому 2022 року.

Сьогодні Радбез ООН збереться на засідання для обговорення обстрілу «Охматдиту». Країна-агресор рф є постійним членом Радбезу і може ветувати резолюції цього органу Організації Об'єднаних Націй.

А Служба безпеки України 9 липня повідомила, що отримала нові докази, які підтверджують, що росія ударила по «Охматдиту» ракетою Х-101. На місці трагедії знайшли уламок двигуна цієї крилатої ракети.

Висновки експертів однозначні — це був цілеспрямований удар рашистів, — наголосили в спецслужбі.

Тим часом стало відомо, що Кабінет міністрів України виділив 100 млн грн для проведення невідкладних (першочергових) робіт з відновлення зруйнованих (пошкоджених) будівель Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» та державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії».

Нагадаємо, 8 липня російській окупанти здійснили ще один жорстокий акт терору проти України. Ворог випустив 38 ракет різних типів. Одна з них влучила в дитячу лікарню «Охматдит», завдавши значних руйнувань.

Внаслідок російської атаки на території медзакладу дві особи загинули, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами восьмеро дітей.

Джерело: Reuters