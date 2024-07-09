Сергей Кислица выступил на Совбезе ООН. Фото: AFP

https://racurs.ua/n197139-udar-po-ohmatdetu-kislica-na-zasedanii-sovbeza-oon-otvetil-na-bred-rossii.html

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Засідання Радбезу ООН через російський удар по лікарні «Охматдит» розпочалося 9 липня.

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Представник України при ООН Сергій Кислиця вже виступив на засіданні Радбезу. Він наголосив, що ракетний удар росіяни по дитячій лікарні у Києві демонструє «глибоку зневагу РФ до будь-яких мирних ініціатив, незалежно від їх походження». Також він заявив, що агресор намагається фізично знищити українських дітей, яких не може викрасти й «перевиховати». Про це йшлося в трансляції засідання.

Моральна та управлінська деградації Кремля досягли такого рівня, що він без вагань скоює злочини, які підривають бачення миру в тих країнах, від яких Кремль зараз повністю залежний, — розповів він.

Дипломат також наголосив, що «росія — як рак, але гірше» й припиниться вбивати лише тоді, коли буде нездатна це робити.

Обовʼязково потрібно збивати російські ракети. Обовʼязково потрібно знищувати російські бойові літаки на їхніх базах. Треба робити рішучі кроки, аби ліквідувати загрозу, — зазначив представник України.

Перед виступом Кислиці виступав представник росії Василь Небензя, який намагався переконати, що в тому, що сталося, нібито «винна Україна». Представник країни-агресора заявив, що по «Охматдиту» нібито вдарила ракета зенітно-ракетного комплексу NASAMS, яка була передана Норвегією. Небензя наголосив, що Москва чекає реакції від норвезької влади.

Громадянине Небензя, ви не є легітимним головою Ради безпеки, і я ніколи не буду до вас звертатися. Ви сидите на місці, куди росія незаконно вдерлася, і єдине належне місце для вас, перш ніж ви опинитеся в пеклі в обхід чистилища, це на лаві підсудних, — відповів на ці закиди Кислиця.

Нагадаємо, 8 липня російській окупанти здійснили ще один жорстокий акт терору проти України. Ворог випустив 38 ракет різних типів. Одна з них влучила в дитячу лікарню «Охматдит», завдавши значних руйнувань.

Внаслідок російської атаки на території медзакладу дві особи загинули, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами восьмеро дітей.