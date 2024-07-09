Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит», фото: Ігор Клименко

Аварійно-рятувальні роботи на території «Охматдиту» завершені (ФОТО)

9 лип 2024, 12:51
999

У Києві завершені аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні «Охматдит», яка вчора, 8 липня, зазнала російського ракетного удару.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Зазначається, що на цій локації:

  • двоє людей осіб загинули;
  • за медичною допомогою звернулися 32 поранених;
  • госпіталізовано з травмами вісьмох дітей.

Доба безперервної та самовідданої роботи. Дякую кожному, хто допомагав, рятував, підтримував. Неймовірна сила єдності українців, — наголосив Клименко.

Міністр зазначив, що наразі у Києві відомо про 29 загиблих (серед них чотири дитини) внаслідок вчорашніх російських ударів. Ще 117 людей постраждало, серед них десятеро дітей.

Наслідки російського ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит», фото: Ігор Клименко

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів