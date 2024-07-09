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Наслідки російського ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит», фото: Ігор Клименко
Аварійно-рятувальні роботи на території «Охматдиту» завершені (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n197119-avariyno-ryatuvalni-roboty-na-terytoriyi-ohmatdytu-zaversheni-foto.htmlРакурс
У Києві завершені аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні «Охматдит», яка вчора, 8 липня, зазнала російського ракетного удару.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Зазначається, що на цій локації:
- двоє людей осіб загинули;
- за медичною допомогою звернулися 32 поранених;
- госпіталізовано з травмами вісьмох дітей.
Доба безперервної та самовідданої роботи. Дякую кожному, хто допомагав, рятував, підтримував. Неймовірна сила єдності українців, — наголосив Клименко.
Міністр зазначив, що наразі у Києві відомо про 29 загиблих (серед них чотири дитини) внаслідок вчорашніх російських ударів. Ще 117 людей постраждало, серед них десятеро дітей.
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