Наслідки російського ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит», фото: Ігор Клименко

https://racurs.ua/ua/n197119-avariyno-ryatuvalni-roboty-na-terytoriyi-ohmatdytu-zaversheni-foto.html

Ракурс

У Києві завершені аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні «Охматдит», яка вчора, 8 липня, зазнала російського ракетного удару.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Зазначається, що на цій локації:

двоє людей осіб загинули;

за медичною допомогою звернулися 32 поранених;

госпіталізовано з травмами вісьмох дітей.

Доба безперервної та самовідданої роботи. Дякую кожному, хто допомагав, рятував, підтримував. Неймовірна сила єдності українців, — наголосив Клименко.

Міністр зазначив, що наразі у Києві відомо про 29 загиблих (серед них чотири дитини) внаслідок вчорашніх російських ударів. Ще 117 людей постраждало, серед них десятеро дітей.