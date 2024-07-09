З-під уламків будинку у Шевченківському районі Києві дістали тіла ще двох жінок

Наслідки російської ракетної атаки по Києву 8 липня, фото: ДСНС

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У Києві з-під уламків будинку, по якому рашисти вчора, 8 липня, завдали ракетного удару, рятувальники дістали тіла ще двох жінок.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Загалом уже 10 загиблих мешканців цього будинку. Пошуково-рятувальна операція триває, — зазначив він.

Крім того, Кличко повідомив, що з дитячої лікарні «Охматдит», котра 8 липня також стала ціллю російського ракетного удару, бригадами швидкої допомоги були переведені в інші медичні заклади 94 дитини. Із них вісім — постраждалих.