З-під уламків будинку у Шевченківському районі Києві дістали тіла ще двох жінок

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Наслідки російської ракетної атаки по Києву 8 липня, фото: ДСНС
З-під уламків будинку у Шевченківському районі Києві дістали тіла ще двох жінокhttps://racurs.ua/ua/n197118-z-pid-ulamkiv-budynku-u-shevchenkivskomu-rayoni-kyievi-distaly-tila-sche-dvoh-jinok.htmlРакурс
У Києві з-під уламків будинку, по якому рашисти вчора, 8 липня, завдали ракетного удару, рятувальники дістали тіла ще двох жінок.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Загалом уже 10 загиблих мешканців цього будинку. Пошуково-рятувальна операція триває, — зазначив він.
Крім того, Кличко повідомив, що з дитячої лікарні «Охматдит», котра 8 липня також стала ціллю російського ракетного удару, бригадами швидкої допомоги були переведені в інші медичні заклади 94 дитини. Із них вісім — постраждалих.
Крім того, у стаціонарах комунальних медзакладів на сьогоднішній ранок перебувають 57 людей (всі дорослі). 5 із них — у важкому стані, — зазначив Кличко.
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