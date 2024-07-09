Из-под обломков дома в Шевченковском районе Киеве извлекли тела еще двух женщин

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Последствия российской ракетной атаки по Киеву 8 июля, фото: ГСЧС
Из-под обломков дома в Шевченковском районе Киеве извлекли тела еще двух женщинhttps://racurs.ua/n197118-iz-pod-oblomkov-doma-v-shevchenkovskom-rayone-kieve-izvlekli-tela-esche-dvuh-jenschin.htmlРакурс
У Києві з-під уламків будинку, по якому рашисти вчора, 8 липня, завдали ракетного удару, рятувальники дістали тіла ще двох жінок.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Загалом уже 10 загиблих мешканців цього будинку. Пошуково-рятувальна операція триває, — зазначив він.
Крім того, Кличко повідомив, що з дитячої лікарні «Охматдит», котра 8 липня також стала ціллю російського ракетного удару, бригадами швидкої допомоги були переведені в інші медичні заклади 94 дитини. Із них вісім — постраждалих.
Крім того, у стаціонарах комунальних медзакладів на сьогоднішній ранок перебувають 57 людей (всі дорослі). 5 із них — у важкому стані, — зазначив Кличко.
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