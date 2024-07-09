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В Киеве при разборе завалов многоэтажки обнаружили тело человека — ГСЧС (ФОТО)https://racurs.ua/n197115-v-kieve-pri-razbore-zavalov-mnogoetajki-obnarujili-telo-cheloveka-gschs-foto.htmlРакурс
У Києві під час розбору завалів багатоквартирного будинку у Шевченківському районі міста виявили тіло ще однієї загиблої людини.
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Проводяться роботи з деблокації. Про це сьогодні, 9 липня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Загалом у столиці, внаслідок вчорашньої ворожої атаки загинуло 27 осіб, 117 осіб постраждало, з них 10 дітей та 11 людей врятовано, — зазначають у відомстві.
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