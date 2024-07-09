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Ракурс
В Киеве продолжаются поисково-спасательные работы на месте российских ударов, фото: ГСЧС

В Киеве при разборе завалов многоэтажки обнаружили тело человека — ГСЧС (ФОТО)

9 июл 2024, 10:42
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У Києві під час розбору завалів багатоквартирного будинку у Шевченківському районі міста виявили тіло ще однієї загиблої людини.


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Проводяться роботи з деблокації. Про це сьогодні, 9 липня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Загалом у столиці, внаслідок вчорашньої ворожої атаки загинуло 27 осіб, 117 осіб постраждало, з них 10 дітей та 11 людей врятовано, — зазначають у відомстві.

У Києві тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російських ударів, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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