Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской ракетной атаки по Киеву 8 июля, фото: КМВА

В Киеве жертвами российской ракетной атаки 8 июля стали четверо детей — КМВА

9 июл 2024, 08:59
999

У Києві наразі відомо про 27 загиблих та 117 постраждалих внаслідок російського ракетного удару 8 липня.


.

Про це сьогодні, 9 липня, вранці повідомила прес-служба КМВА.

Серед загиблих четверо дітей, — зазначили в КМВА.

Зазначається, що пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч і продовжуються зараз:

  • у дитячій лікарні «Охматдит» рятувальники безперервно розбирають завали зруйнованого корпусу. Демонтуються перекриття, які обвалилися, розчищаються завали;
  • в інших будівлях «Охматдиту», які постраждали від рашистської ракети, від вечора і до ранку закривали вибиті вікна, двері та балкони — встановлювали плити OSB чи закривали плівкою. Передусім закривали ті приміщення, де знаходиться важливе медичне обладнання аби уникнути негативного впливу пилюки, бруду та вологи і зберегти дорогоцінну техніку;
  • територія «Охматдиту», крім зруйнованого корпусу, розчищена від сміття. На місці працюють ДСНС, медики, поліція, Червоний Хрест та інші необхідні служби. Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Прес-служба ДСНС сьогодні вранці повідомила, що під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі Києва виявлено тіло хлопчика.

Досі триває ліквідація наслідків на 3 локаціях. На місцях подій залучено 377 рятувальників та 76 одиниць техніки ДСНС, — вказано в повідомленні.

Наслідки російської ракетної атаки по Києву 8 липня, фото: КМВА

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров