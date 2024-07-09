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Наслідки російської ракетної атаки по Києву 8 липня, фото: КМВА
У Києві жертвами російської ракетної атаки 8 липня стали четверо дітей — КМВАhttps://racurs.ua/ua/n197112-u-kyievi-jertvamy-rosiyskoyi-raketnoyi-ataky-8-lypnya-staly-chetvero-ditey-kmva.htmlРакурс
У Києві наразі відомо про 27 загиблих та 117 постраждалих внаслідок російського ракетного удару 8 липня.
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Про це сьогодні, 9 липня, вранці повідомила прес-служба КМВА.
Серед загиблих четверо дітей, — зазначили в КМВА.
Зазначається, що пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч і продовжуються зараз:
- у дитячій лікарні «Охматдит» рятувальники безперервно розбирають завали зруйнованого корпусу. Демонтуються перекриття, які обвалилися, розчищаються завали;
- в інших будівлях «Охматдиту», які постраждали від рашистської ракети, від вечора і до ранку закривали вибиті вікна, двері та балкони — встановлювали плити OSB чи закривали плівкою. Передусім закривали ті приміщення, де знаходиться важливе медичне обладнання аби уникнути негативного впливу пилюки, бруду та вологи і зберегти дорогоцінну техніку;
- територія «Охматдиту», крім зруйнованого корпусу, розчищена від сміття. На місці працюють ДСНС, медики, поліція, Червоний Хрест та інші необхідні служби. Роботи з ліквідації наслідків тривають.
Прес-служба ДСНС сьогодні вранці повідомила, що під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі Києва виявлено тіло хлопчика.
Досі триває ліквідація наслідків на 3 локаціях. На місцях подій залучено 377 рятувальників та 76 одиниць техніки ДСНС, — вказано в повідомленні.
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