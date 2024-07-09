Наслідки російської ракетної атаки по Києву 8 липня, фото: КМВА

https://racurs.ua/ua/n197112-u-kyievi-jertvamy-rosiyskoyi-raketnoyi-ataky-8-lypnya-staly-chetvero-ditey-kmva.html

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У Києві наразі відомо про 27 загиблих та 117 постраждалих внаслідок російського ракетного удару 8 липня.

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Про це сьогодні, 9 липня, вранці повідомила прес-служба КМВА.

Серед загиблих четверо дітей, — зазначили в КМВА.

Зазначається, що пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч і продовжуються зараз:

у дитячій лікарні «Охматдит» рятувальники безперервно розбирають завали зруйнованого корпусу. Демонтуються перекриття, які обвалилися, розчищаються завали;

в інших будівлях «Охматдиту», які постраждали від рашистської ракети, від вечора і до ранку закривали вибиті вікна, двері та балкони — встановлювали плити OSB чи закривали плівкою. Передусім закривали ті приміщення, де знаходиться важливе медичне обладнання аби уникнути негативного впливу пилюки, бруду та вологи і зберегти дорогоцінну техніку;

територія «Охматдиту», крім зруйнованого корпусу, розчищена від сміття. На місці працюють ДСНС, медики, поліція, Червоний Хрест та інші необхідні служби. Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Прес-служба ДСНС сьогодні вранці повідомила, що під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі Києва виявлено тіло хлопчика.