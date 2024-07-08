У Києві зросла кількість жертв російської ракетної атаки

Наслідки російської ракетної атаки по Києву, фото: КМВА

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Ракурс

У Києві кількість жертв завданого рашистами сьогодні, 8 липня, ракетного удару зросла до 27 осіб, серед них троє дітей.

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Постраждали 82 людини. Про це повідомляє прес-служба КМВА.

Зазначається, що зафіксовано пошкодження у семи районах столиці:

у Шевченківському — руйнування двох поверхів корпусу лікарні «Охматдит» площею приблизно 400 кв. м. Загинуло двоє дорослих (одна з них лікарка), 10 постраждало. Ще кілька корпусів пошкоджені. Тривають роботи по розбору завалів та пошуку людей. В іншій локації в багатоповерховому житловому будинку зруйнований повністю один під’їзд, решта — пошкоджено. Загинуло семеро людей (з них троє дітей), 18 постраждало, сімох осіб врятовано. Тривають роботи по розбору завалів та пошуку людей. Також пошкоджено промисловий об'єкт. Загинуло двоє людей, ще троє постраждали, тривають роботи по розбору завалів;

у Солом’янському — пошкоджено бізнес-центр «Доміно», руйнація на двох поверхах, загальною площею 1500 кв. м, виникла пожежа, яку було ліквідовано. Загинули семеро осіб, дев’ять постраждало. Роботи завершено;

у Голосіївському — часткове руйнування п’ятиповерхового житлового будинку, виникло два осередки пожежі по 10 кв. м, пошкоджена покрівля. Постраждали 22 особи. Поруч також пошкоджено дошкільний навчальний заклад. За цією ж локацією постраждали гаражі, відбулося загоряння 10 авто;

у Дніпровському — часткова руйнація чотириповерхової будівлі медичного центру. Загинуло дев’ять осіб, ще п’ять постраждали. Роботи завершено;

у Дарницькому — пошкоджено приватний будинок. Постраждала одна особа;

у Деснянському — пожежа в двоповерховому приватному будинку, її ліквідовано;

у Святошинському — загоряння в промисловій будівлі Пожежу ліквідовано на площі 40 кв. м. Пошкоджено приватні будинки та будівля Фахового економічного коледжу. Постраждало п’ятеро людей.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв про загалом 36 загиблих в Україні внаслідок російських ракетних атак 8 липня, серед них — 25 людей у Києві.