Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російської ракетної атаки 8 липня, фото: Ігор Клименко
Кількість жертв російських ракетних атак 8 липня зросла — МВСhttps://racurs.ua/ua/n197107-kilkist-jertv-rosiyskyh-raketnyh-atak-8-lypnya-zrosla-mvs.htmlРакурс
В Україні зросла кількість жертв масованих ракетних ударів, завданих росією сьогодні. 8 липня.
.
Наразі відомо про загалом 36 загиблих та 166 поранених. Про це на брифінгу розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє агентство «Укрінформ».
25 осіб по місту Києву загинуло, 11 — по інших регіонах України всього на даний момент. Поранено 166 осіб, — зазначив Клименко.
За словами Клименка, наразі в дитячій лікарні «Охматдит» триває розбір завалів. Рятувальники намагаються підняти плиту, після цього буде зрозуміло, чи є під завалами люди.
Це буде ближче до ночі. Після цього можу сказати, що нікого немає під завалами, — зазначив він.
Нагадаємо, у Києві 9 липня оголошено Днем жалоби.
Джерело: «Укрінформ»
Читайте також
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...