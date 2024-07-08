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Последствия российской ракетной атаки 8 июля, фото: Игорь Клименко

Число жертв российских ракетных атак 8 июля возросло — МВД

8 июл 2024, 21:30
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В Україні зросла кількість жертв масованих ракетних ударів, завданих росією сьогодні, 8 липня.


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Наразі відомо про загалом 36 загиблих та 166 поранених. Про це на брифінгу розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє агентство «Укрінформ».

25 осіб по місту Києву загинуло, 11 — по інших регіонах України всього на даний момент. Поранено 166 осіб, — зазначив Клименко.

За словами Клименка, наразі в дитячій лікарні «Охматдит» триває розбір завалів. Рятувальники намагаються підняти плиту, після цього буде зрозуміло, чи є під завалами люди.

Це буде ближче до ночі. Після цього можу сказати, що нікого немає під завалами, — зазначив він.

Нагадаємо, у Києві 9 липня оголошено Днем жалоби.

Джерело: «Укрінформ»

Источник: Ракурс


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