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Последствия российской ракетной атаки 8 июля, фото: Игорь Клименко
Число жертв российских ракетных атак 8 июля возросло — МВДhttps://racurs.ua/n197107-chislo-jertv-rossiyskih-raketnyh-atak-8-iulya-vozroslo-mvd.htmlРакурс
В Україні зросла кількість жертв масованих ракетних ударів, завданих росією сьогодні, 8 липня.
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Наразі відомо про загалом 36 загиблих та 166 поранених. Про це на брифінгу розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє агентство «Укрінформ».
25 осіб по місту Києву загинуло, 11 — по інших регіонах України всього на даний момент. Поранено 166 осіб, — зазначив Клименко.
За словами Клименка, наразі в дитячій лікарні «Охматдит» триває розбір завалів. Рятувальники намагаються підняти плиту, після цього буде зрозуміло, чи є під завалами люди.
Це буде ближче до ночі. Після цього можу сказати, що нікого немає під завалами, — зазначив він.
Нагадаємо, у Києві 9 липня оголошено Днем жалоби.
Джерело: «Укрінформ»
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