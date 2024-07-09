Рашисты ударили ракетой по предприятию на Николаевщине — ранены два работника

Рашисты ударили ракетой по Николаевщине, фото: «Судебно-юридическая газета»

https://racurs.ua/n197114-rashisty-udarili-raketoy-po-predpriyatiu-na-nikolaevschine-raneny-dva-rabotnika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 липня, вдарили ракетою по підприємству у Баштанському районі Миколаївської області.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

О 00.13, внаслідок ворожого обстрілу району балістичною ракетою пошкоджено робоче спорядження сільськогосподарського підприємства та два приватних автомобілі, — зазначив він. — Уламкові поранення отримали працівники підприємства — чоловіки 27-ми та 38-ми років. Їх госпіталізували, стан — середньої тяжкості.

Впродовж минулої доби, 8 липня, зафіксовані такі російські обстріли Миколаївщини: