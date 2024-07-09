Рашисти вдарили ракетою по підприємству на Миколаївщині — поранено двох працівників

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Рашисти вдарили ракетою по Миколаївщині, фото: «Судово-юридична газета»
Рашисти вдарили ракетою по підприємству на Миколаївщині — поранено двох працівниківhttps://racurs.ua/ua/n197114-rashysty-vdaryly-raketou-po-pidpryiemstvu-na-mykolayivschyni-poraneno-dvoh-pracivnykiv.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 липня, вдарили ракетою по підприємству у Баштанському районі Миколаївської області.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
О 00.13, внаслідок ворожого обстрілу району балістичною ракетою пошкоджено робоче спорядження сільськогосподарського підприємства та два приватних автомобілі, — зазначив він. — Уламкові поранення отримали працівники підприємства — чоловіки 27-ми та 38-ми років. Їх госпіталізували, стан — середньої тяжкості.
Впродовж минулої доби, 8 липня, зафіксовані такі російські обстріли Миколаївщини:
- Первомайський район о 10.10 зазнав ракетної атаки. Під час роботи сил ППО знищено чотири крилаті ракети, уламки яких впали на відкритій місцевості за межами населених пунктів та спричинили декілька займань сухої трави. Пожежі було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає;
- у Вознесенському районі близько 14.25 внаслідок влучання балістичної ракети на території фермерського господарства виникла пожежа сухої трави, яка згодом перекинулась на житлові будинки. Вогнеборці оперативно ліквідували займання. Серед постраждалих — 45-річна жінка та п’ятирічна дитина. Наразі їх стан стабільний, середньої тяжкості;
- у Миколаївському районі ворог о 15.00 атакував FPV-дроном Куцурубську громаду. Цього ж дня, о 23.18, а також о 04.05 9 липня по громаді фіксувалися артилерійські обстріли. Постраждалих немає;
- у Баштанському районі о 16.20 внаслідок падіння уламків збитого ворожого розвідувального БПЛА виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.