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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 553 тис. 410 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 220 осіб. Про це сьогодні, 9 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 178 танків;
- 15 тис. 704 бойові броньовані машини;
- 15 тис. 15 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 115 одиниць РСЗВ;
- 880 одиниць засобів ППО;
- 361 літак;
- 326 гелікоптерів;
- 11 тис. 922 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 389 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 20 тис. 212 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 516 одиниць спеціальної техніки.
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