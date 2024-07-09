Рашисти за час повномасштабного вторгнення втратили вже понад 553 тис. осіб, фото: bigmir.net

https://racurs.ua/ua/n197113-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1220-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 553 тис. 410 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 220 осіб. Про це сьогодні, 9 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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