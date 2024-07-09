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Рашисти за час повномасштабного вторгнення втратили вже понад 553 тис. осіб, фото: bigmir.net

Російська армія за добу втратила 1220 осіб (ІНФОГРАФІКА)

9 лип 2024, 09:35
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 553 тис. 410 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 220 осіб. Про це сьогодні, 9 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 178 танків;
  • 15 тис. 704 бойові броньовані машини;
  • 15 тис. 15 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 115 одиниць РСЗВ;
  • 880 одиниць засобів ППО;
  • 361 літак;
  • 326 гелікоптерів;
  • 11 тис. 922 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 389 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 20 тис. 212 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 516 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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