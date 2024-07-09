Рашисты за время полномасштабного вторжения потеряли уже более 553 тыс. человек, фото: bigmir.net

Российская армия за сутки потеряла 1220 человек (ИНФОГРАФИКА)

https://racurs.ua/n197113-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1220-chelovek-infografika.html

9 июл 2024, 09:35 999

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