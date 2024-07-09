Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты за время полномасштабного вторжения потеряли уже более 553 тыс. человек, фото: bigmir.net
Российская армия за сутки потеряла 1220 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n197113-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1220-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 553 тис. 410 осіб.
.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 220 осіб. Про це сьогодні, 9 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 178 танків;
- 15 тис. 704 бойові броньовані машини;
- 15 тис. 15 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 115 одиниць РСЗВ;
- 880 одиниць засобів ППО;
- 361 літак;
- 326 гелікоптерів;
- 11 тис. 922 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 389 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 20 тис. 212 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 516 одиниць спеціальної техніки.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...