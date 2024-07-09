У Києві тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російських ударів, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n197115-u-kyievi-pid-chas-rozboru-zavaliv-bagatopoverhivky-vyyavyly-tilo-ludyny-dsns-foto.html

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У Києві під час розбору завалів багатоквартирного будинку у Шевченківському районі міста виявили тіло ще однієї загиблої людини.

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Проводяться роботи з деблокації. Про це сьогодні, 9 липня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.