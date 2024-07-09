ДБР повідомило про підозру соратнику Коломойського Боголюбову

Геннадій Боголюбов, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n197117-dbr-povidomylo-pro-pidozru-soratnyku-kolomoyskogo-bogolubovu.html

Ракурс

ДБР повідомило про підозру колишньому співвласнику «ПриватБанку» Геннадію Боголюбову та затримало прикордонника, який сприяв йому у перетині кордону за чужим паспортом.

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Про це сьогодні, 9 липня, повідомляють прес-служби ДБР та Офісу генпрокурора.

За інформацією слідства, олігарх у супроводі свого близького родича виїхав 24 червня потягом «Київ — Хелм», хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав.

В ході невідкладних процесуальних дій встановлено, що Геннадій Боголюбов виїхав з країни по недійсному паспорту громадянина України, який фізично перебуває в Україні та країну не полишав, — зазначає ДБР.

В Офісі генпрокурора зазначили, що для виїзду бізнесмен використав паспорт громадянина України, який був втрачений у 2022 році, про що було повідомлено органи ДМС України.

Зазначається, що затриманий прикордонник — начальник однієї з груп інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби «Ягодин» Луцького прикордонного загону — передав підлеглій документи пасажирів та запевнив, що вже особисто здійснив перевірку купе, де перебували Боголюбов та його родич.

Водночас польським прикордонникам олігарх пред’явив вже свій особистий паспорт громадянина України для виїзду за кордон, — розповіли у ДБР.

Таким чином:

олігарху та прикордоннику повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу);

Боголюбову також ще повідомлено про підозру у незаконному заволодінні паспортом (ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років, — зазначають у ДБР. — Прикордоннику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація, що 62-річний Боголюбов виїхав з України за підробленими документами.