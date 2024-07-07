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Наслідки російських обстрілів Херсона, фото: ДСНС
У Херсоні через російські обстріли загорілися електролічильники (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n197075-u-hersoni-cherez-rosiyski-obstrily-zagorilysya-elektrolichylnyky-foto.htmlРакурс
У Херсоні сьогодні, 7 липня, після російського обстрілу виникло замикання в електромережі в одному з районів, через що одночасно в двох житлових будинках загорілись лічильники.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Вогнеборці швидко прибули за викликом та загасили пожежі за допомогою вогнегасника, — вказано в повідомленні. — На щастя, мешканці будинку не постраждали, але поранення отримав їх домашній улюбленець, який під час обстрілу перебував на вулиці.