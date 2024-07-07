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Ракурс
Наслідки російських обстрілів Херсона, фото: ДСНС

У Херсоні через російські обстріли загорілися електролічильники (ФОТО)

7 лип 2024, 19:34
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У Херсоні сьогодні, 7 липня, після російського обстрілу виникло замикання в електромережі в одному з районів, через що одночасно в двох житлових будинках загорілись лічильники.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Вогнеборці швидко прибули за викликом та загасили пожежі за допомогою вогнегасника, — вказано в повідомленні. — На щастя, мешканці будинку не постраждали, але поранення отримав їх домашній улюбленець, який під час обстрілу перебував на вулиці.

Наслідки російських обстрілів Херсона, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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