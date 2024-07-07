Последствия российских обстрелов Херсона, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n197075-v-hersone-iz-za-rossiyskih-obstrelov-zagorelis-elektroschetchiki-foto.html

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У Херсоні сьогодні, 7 липня, після російського обстрілу виникло замикання в електромережі в одному з районів, через що одночасно в двох житлових будинках загорілись лічильники.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.