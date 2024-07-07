Ярослава Магучіх, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n197073-ukrayinska-sportsmenka-maguchih-vstanovyla-svitovyy-rekord-u-strybkah-u-vysotu-video.html

Ракурс

Українська спортсменка Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту.

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На етапі Діамантової ліги в Парижі вона першою в світі взяла висоту 2.10 м, повідомляє «Суспільне».

Зазначається, що встановити новий рекорд українка змогла після того, як здобула перемогу на змаганнях: у боротьбі з австралійкою Ніколою Оліслагерс єдиною взяла планку 2.03 м.

Після взяття планки 2.03 м, Магучіх у висоту встановила два поспіль рекорди:

спершу взяла висоту 2.07 м (з другої спроби), чим оновила особистий і національний рекорд зі стрибків у висоту (котрий також належав їй);

згодом з першої ж спроби взяла висоту 2.10 м і встановила світовий рекорд.

Попередній світовий рекорд потримався 37 років. Він був встановлений болгаркою Стефкою Костадіновою, котра у 1987 році взяла висоту 2.09 м.

Джерело: «Суспільне»