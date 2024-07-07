Чому електроенергію відключають і вночі, розповіли в ДТЕК

Відключення електроенергії в Україні відбувається і вночі

https://racurs.ua/ua/n197072-chomu-elektroenergiu-vidkluchaut-i-vnochi-rozpovily-v-dtek.html

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Відключення електроенергії в Україні наразі відбуваються не лише вдень, а й уночі, оскільки частина генерації в цей час доби просто не працює.

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Про це в ефірі національного телемарафону заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє агентство «РБК-Україна».

В цілому — це базова генерація, яка працювала і може працювати вночі. Через те, що вночі не працює сонце, а ГЕС закачують воду, то виробництво електроенергії падає, а базове споживання залишається, — зазначив він. — Через це доводиться вимикати світло і вдень, і вночі.

Нагадаємо, завтра, 8 липня, заходи з обмеження споживання електроенергії діятимуть впродовж усієї доби.

Джерело: «РБК-Україна»