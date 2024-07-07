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Ракурс
В Україні 8 липня діятимуть графіки відключень

Графіки відключень 8 липня діятимуть впродовж усієї доби — Укренерго

7 лип 2024, 17:57
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В Україні завтра, 8 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом усієї доби.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що:

  • з 00.00 до 14.00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень;
  • з 19.00 до 22.00 — застосовуватимуть чотири черги;
  • в інші години будуть застосовуватись три черги відключень одночасно.

Споживання зростає через спеку, — наголошують в «Укренерго».

Джерело: Ракурс


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