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В Україні 8 липня діятимуть графіки відключень
Графіки відключень 8 липня діятимуть впродовж усієї доби — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n197071-grafiky-vidkluchen-8-lypnya-diyatymut-vprodovj-usiieyi-doby-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 8 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом усієї доби.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що:
- з 00.00 до 14.00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень;
- з 19.00 до 22.00 — застосовуватимуть чотири черги;
- в інші години будуть застосовуватись три черги відключень одночасно.
Споживання зростає через спеку, — наголошують в «Укренерго».
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