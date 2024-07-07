Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Украине 8 июля будут действовать графики отключений
Графики отключений 8 июля будут действовать на протяжении всех суток — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n197071-grafiki-otklucheniy-8-iulya-budut-deystvovat-na-protyajenii-vseh-sutok-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 8 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом усієї доби.
.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що:
- з 00.00 до 14.00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень;
- з 19.00 до 22.00 — застосовуватимуть чотири черги;
- в інші години будуть застосовуватись три черги відключень одночасно.
Споживання зростає через спеку, — наголошують в «Укренерго».
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...