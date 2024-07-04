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«Укрэнерго» предупреждает о новых фейках, фото:
«Укрэнерго» предупреждает о новом фейке по отключениям светаhttps://racurs.ua/n196967-ukrenergo-preduprejdaet-o-novom-feyke-po-otklucheniyam-sveta.htmlРакурс
У мережі поширюється новий фейк щодо відключень світла.
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Про це сьогодні, 4 липня, повідомляє прес-служба «Укренерго».
Цього разу — вигадані твердження про «зональні» відключення світла, начебто різні міста будуть віднесені до різних зон і в них буде різна тривалість відключень, — наголошують в «Укренерго». — Це чергове ІПСО. Вигадка не має під собою жодних підстав, крім спроби отримати нових підписників на анонімні телеграм канали, на яких не буде правдивої інформації.
У компанії закликають щодо вимушених відключень електроенергії користуватися інформацією лише з офіційних джерел — сторінки «Укренерго», Міненерго та сторінок обленерго.
Нагадаємо, нещодавно «Укренерго» попереджало про шахраїв, які використовують назву компанії.
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