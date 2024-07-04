У Зеленского прокомментировали «анонс» интервью с Такером Карлсоном

Сергей Никифоров, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n196966-u-zelenskogo-prokommentirovali-anons-intervu-s-takerom-karlsonom.html

Ракурс

Американського журналіста Такера Карлсона немає в графіку президента України Володимира Зеленського.

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Про це сьогодні, 4 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив речник Зеленського Сергій Никифоров.

Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ. У президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає, — наголосив Никифоров.

Нещодавно Карлсон, котрий у лютому опублікував інтерв’ю з російським диктатором володимиром путіним, на своїй сторінці у соцмережі X заявив, що, ймовірно домовився про інтерв’ю із Зеленським.